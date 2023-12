Tuuli Tomingas maailma tippudega samas tempos sõitmisest: tagantjärele tundub, et vigastus tuli isegi kasuks

Tominga senine hooaeg on suures pildis kulgenud suurepäraselt. Ta on jõudnud igal võistlusel punktidele, sõitnud viimastel etappidel stabiilselt esikümne suusaaegu ning on juba praeguseks kogunud MK-sarjas rohkem punkte kui eelmisel hooajal kokku (148 p vs 101 p). Nii hoiab ta MK-sarja üldarvestuses 17. kohta.