VIDEO | Töö käib! Ott Tänak testis lumises Soomes Hyundaid

Hiljuti Lõuna-Prantsusmaal tehtud testi järel oli Tänak Hyundai osas väga positiivselt meelestatud. Eestlane märkis, et tundis end masinas kohe kindlalt. „Ma ei ütleks, et see on väga erinev sellest, mis meil oli, aga see on kindlasti palju paremini häälestatud kui eelmisel aastal. Kokkuvõttes võib öelda, et tundsin end kohe esimesest sõidust alates autos hästi ja sain kohe päris kiiresti sõita.“