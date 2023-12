Norra pidu! Johannes Thingnes Bö võitis, esikuuikus viis norralast

MK-sarja üldarvestuses on 484 punktiga liidriks Johannes Thingnes Bö. Teine on Tarjei Bö 411-ga ja kolmas Dale-Skjevdal 366-ga. MK-sarja üldarvestuses on seitsme parema seas koguni kuus Norra meest. Ainsana mahub viikingite vahele sakslane Philipp Nawrath, kes on 300 punktiga kuues. Hooaja kokkuvõttes 12 parema seas on kuus norralast, neli sakslast ja kaks rootslast.