Tiitlimatši kaotanud UFC äss: kuna toetan Donald Trumpi, siis ma ei saanudki võita

Võitlusõhtut oli ringi äärde vaatama tulnud ka Donald Trump . Covington on läbi aastate olnud Trumpi valjuhäälne toetaja. 2018. aastal kergekeskkaalu vahetiitli võitmise järel sai Covington kutse ka Valgesse Majja. Nüüd oli Trump kohal, et oma lemmikule võidu korral meistrivöö üle anda. See plaan aga luhtus, kuna Edwards võitis kindlalt kohtunike häältega. Teistkordselt kergekeskkaalu meistrivööd kaitsnud Edwardsi võidunumbriteks märgiti 49:46, 49:46 ja 49:46.

Kaotuse järel teatas Covington, et ta pidi kaotusega leppima just Trumpi pärast. „Annan oma esitusele kümne palli süsteemis hindeks viie. Tegin mitmeid asju valesti,“ teatas Covington kaotuse järel. „Samas arvasin, et tegin võitmiseks piisavalt. Arvasin, et kolmas, neljas ja viies raund kuulusid mulle. Kolmandas ei suutnud ta minu vastu midagi.“