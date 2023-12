HÄÄLETA | Algas „Aasta sportlane 2023“ rahvahääletus

Eesti Olümpiakomitee peasekretär Siim Suklese sõnul teeb muudatus hääletuse veelgi huvitavamaks. „Rahvahääletus lisab alati hääletusringi palju põnevust, sest tulemuste kõrval väärtustab sporti jälgiv inimene alati ka emotsioone, mida sportlased oma sooritustega on pakkunud. Telesaate ajal saab neid emotsioone veelgi meenutada ning oma lemmikute poolt hääletada. Kutsun kõiki „Aasta sportlane 2023“ valimisel kaasa lööma, sest iga hääl on oluline!“

Kandidaatide nimekirja kinnitanud EOK sportlaskomisjoni liige Johanna Talihärm: „Meie sportlased on andnud endast kõik ja saavutanud suurtel spordiareenidel kõrgeid kohti nii õhus maal kui vees! Iga Eestit esindav sportlane on tunnustust väärt, kuid nüüd on aeg välja selgitada need kõige-kõigemad. Igal tulihingelisel spordifännil on võimalus päriselt kaasa aidata nendele sportlastele, kes on neid tänavu kaasa elama utsitanud ning neid mõjutanud.“