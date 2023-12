Baskonia tagamängija on klubist lahkumas

Euroopa korvpallimeedia on Mannioni võimalikust klubivahetusest sahistanud juba mitu päeva ja Basketnewsi andmetel on Mannion liitumas Villeurbanne’i ASVEL-iga. Tema teenete vastu on väidetavalt huvi tundnud ka Itaalia kõrgliigatiimid Tortona ja Varese, aga mängujuht soovib Euroliigas jätkata. Oma rolli mängib ka asjaolu, et ASVEL-i peatreener on Itaalia koondise juhendaja Gianmarco Pozzecco ja Mannion saab temaga hästi läbi.