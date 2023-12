BLOGI | Heas vormis Tuuli Tomingas kordas hooaja parimat tulemust

Senise hooaja parima võistluse tegi Tomingas neljapäeval Lenzerheides peetud sprindis, kus sai ühe möödalasu juures 11. koha. Eilses jälitussõidus eksis ta kuuel korral, aga tuli ikkagi kindlalt punktidele, lõpetades 25. kohal. Tominga trump on viimasel nädalal olnud sõidukiirus: neljapäeval näitas ta rajal kümnendat, eile kuuendat ja täna seitsmendat aega.

MK-sarja üldarvestuses tõusis liidriks Braisaz-Bouchet, kellel on 427 punkti. Täna viienda koha saanud norralanna Ingrid Landmark Tandrevold on 417 punktiga teine ja Elvira Öberg 393 punktiga kolmas. Tomingas tõusis kolme positsiooni võrra ja on nüüd 148 punktiga 17.