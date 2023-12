VIDEO | Kerr Kriisa tegi hooaja esimeses mängus ohtralt skoori

West Virginia peatreener Josh Eilert tõdes pressikonverentsil, et kaaslastel on vaja Kriisa pakutava kiire tempoga veel harjuda. „Meil oli kohe algusest plaan kiirelt mängida ja nüüd, kui mehed on tagasi, peamegi hakkama tempot tõstma. Tundus, et kõik ei ole veel Kriisa söötudeks valmis. Ta on eriline mängujuht ja kui saame keemia paika, oleme väga ohtlik tiim,“ rääkis ta.