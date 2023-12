DELFI VIDEO | Märt Rosenthal: kõik teavad, et Pärnu suudab hästi mängida

31 punktiga Tartu parimaks tõusnud Märt Rosenthali sõnul oldi mänguks hästi valmis. „Kõik tuli esimesel poolajal sujuvalt, kuid kolmandal veerandajal ei läinud enam nii. Pärnu pani agressiivsust juurde ja me ei tulnud sellega toime. Neljandal veerandajal näitasime, et suudame ka mängu lõppe ilma suurema pingeta mängida. Suutsime hoida vahet ja kordagi neid mööda ei lasknud,“ lahkas Rosenthal kohtumise järel.

„Pärnu vastu pole midagi lihtsalt. Teevad samuti ju igapäevaselt trenni. Viimastel aastatel on meievahelised vastasseisud olnud põnevad ja ma arvan, et see saab olema nii ka edaspidi. Neil on väga hea koosseis ja kõik teavad, et nad suudavad hästi mängida,“ lisas Tartu mängumees.