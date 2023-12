DELFI VIDEO | Alar Rikberg: karikavõit on väga magus, nüüd läheme järgmiste tiitlite järele

Tartu võitis kaks esimest geimi 25:20 ja 25:18. Kaks järgmist kuulusid aga pealinlastele 25:21 ja 25:23. Otsustavas viiendas vaatuses said paremini minema tartlased, kes võitsid viimase geimi 15:9.

Tartule oli see Alar Rikbergi juhendamisel kolmandaks järjestikuseks karikavõiduks. „Üles-alla mäng ta oli. Mitte üldse finaali vääriliselt oli eelkõige just avageimis, aga ka teise geimi lõpus väga kõrgetasemeline võrkpall,“ rääkis järjekordse karika võitnud Rikberg Delfi intervjuus. „Mina treenerina naudin seda platsi kõrval sõltumata tulemusest. Ma arvasin, et mõlemad pooled alustavad mängu närviliselt, aga täna alustas ainult Selver/TalTech närviliselt.“