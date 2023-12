Maailma tippudega võrdselt sõitnud Tuuli Tomingas: vägev, niimoodi on ülimalt meeldiv võistelda

Vaatamata kehvale laskmisele jäi Tomingas võistluse järel positiivseks. „Täna oli tõesti väga hea sõit, niimoodi on ülimalt meeldiv võistelda,“ rääkis Tomingas ETV otseülekandes. „Laskmine on küll praegu selline, et iial ei tea, mis tuleb. Trennis võin lasta neli nulli järjest, kuid siis tuleb ootamatult neli möödalasku. Minu laskmine on hetkel väga muutlik. Loomulikult ei saa sellise laskmise pealt väga suurt enesekindlust tekkida ja eks see täna kajastus väga ilmekalt.“