DELFI FOTOD | Milline finaal! Tartu Bigbank alistas maratonmängus Selver/TalTechi ja võitis hooaja esimese karika

Teist geimi alustas taas teravamalt Tartu, sedapuhku näitas head servi lätlane Andris Širjakovs. 2:5 seisus võttis Toobal aja maha. Tartu hoogu see aga ei peatanud ja eduseis kasvas 8:3 peale. Seejärel suutsid tallinlased tartlaste hoogu veidigi pidurdada ja vähendada vahe paari punkti peale. Tartu siiski kontrollis seisu ja kallutas geimi lõpu enda kasuks juba kindlalt 25:17.

Neljas vaatus algas tasavägiselt, kumbki tiim esialgu suurt edu kätte ei saanud. 9:11 seisus kasutas Rikberg esimese mõtteaja ära. Pealinna mehed leidsid aga parema rütmi ning 10:14 maha ja 10:14 seisuks olid Rikbergil mõlemad time out’id kasutatud. 11:16 seisus teenis Tartu kolm punkti järjest ning Toobal võttis aja maha. See tallinlasi esialgu ei aidanud, tartlased jõudsid viigini 17:17. Marx Aru paar edukat rünnakut aitasid Selver/TalTechi taas kahe punktiga ette. Tabloole tuli veel viik 19:19, aga siis said pealinlased ikka paari punktiga ette. Tartu suutis esimese geimpalli päästa, aga 23:24 seisul servis Daniel Matheney auti.