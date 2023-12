Fotod sündmuskohalt | Aivar Rehemaa kukkus õnnetult, vigastas selgroolüli ja vajab kohe operatsiooni

Ajalehes VG kommenteeris juhtunut MK-etapi tegevjuht Kristin Mürer Stemland, öeldes, et neil pole praegu õnnetuse kohta väga palju informatsiooni: „Teeme alles selgeks, mis juhtus. Meie fookus on seni olnud selle inimese aitamisel, keda see puudutab, ja tagamisel, et temaga oleks kõik hästi. Pärast võistlust vaatame edasi.“