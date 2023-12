Suur karikafinaal: Tallinn vs Tartu. Rikberg: iga seeria lõppeb ükskord. Toobal: minu jaoks on eelmine aasta unustatud

Pärnu võrkpalliajaloo 100. juubeli puhul selgitatakse tänavu karikavõitjad välja just suvepealinnas. Kell 13 kohtuvad naiste finaalis TalTech ja TBD Pharmatech/Kastre, meeste seas valitsev karikavõitja Tartu Bigbank ning valitsev Eesti meister Selver/TalTech. Kui naiste seas on karikakaitsja TalTech ülekaalukas favoriit, siis meeste seas midagi ette ennustada on üsna võimatu.