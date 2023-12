FOTOD JA TIPPHETKED | Pärnu Sadama fantastilisest tagasitulekust Tartu Ülikooli võitmiseks ei piisanud

„Pärnul on võistkonda on paberil küll, aga tabelikoht ei vasta koosseisule. Neile meeldib joosta ja tagaliinis on teravust päris palju. Mängujuht Posti lisandumisega on pikad saanud ka rohkem mängu. Meie jaoks on oluline nende liinidevaheline koostöö ära lõhkuda ja nad visetel eksima sundida. Pärnuga on viimastel aastatel saanud omajagu mängida ja enamasti on lahingud põnevad olnud. Selleks mänguks on nad saanud päris pikalt ka valmistuda. Lisaks on Pärnu meeskonnas mitmeid meie majast läbi käinud inimesi ka ja publikul peaks olema tuttavaid nägusid. Loodame, et tuleb palju inimesi saali kaasa elama ja oma laupäeva õhtule emotsiooni lisama,“ ütles Narits enne kohtumist.