TIPPHETKED | Kalev/Cramo tegi teisel poolajal Viimsiga sotid selgeks

Kalev/Cramo koosseisust on puudu nii vigastust raviv Hugo Toom kui ka värskelt meeskonnast lahkunud Anthony Mathis.

„Viimsi nooruslik võistkond on teinud head tööd ja leidnud viisi kuidas endast kogenumaid võistkondi surve alla panna. Nad tulevad mängule nelja mängulise võiduseeria pealt. Enesekindlust toovad võistkonda kaks kogenumat mängijat - Kovalov ja Suurorg. Eritähelepanu vajab, et noor tagamees Vaaks uksi paugutama ei hakkaks. Meie eesmärk on Tabasalu korvpallisõpradele näidata soliidset Kalev/Cramo korvpalli,“ räälkis Kalev/Cramo abitreener Indrek Reinbok.