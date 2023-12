Kristjan Ilves ohtlikest tingimustest: seda ei taha näha ei võistleja ega kõrvaltvaataja. Teleülekande pärast suruti see läbi

Ilves hüppas 82,5 meetri kaugusele ning teenis 112 punkti. Sellega tõusis ta 16. kohalt 13ndaks. „Selline võistlus, mida ei tahaks näha ei võistleja ega kõrvaltvaatajana. See on läbi surutud võistlus teleülekande pärast,“ rääkis Ilves reede õhtul Delfile, mida ta hüppevõistluse toimumisest arvab. „Kui üks mees saab -5 ja teine +20 (tuulekompensatsiooni), siis polegi midagi rääkida. Oli näha ja teadsime, et nii juhtub. Tuli lihtsalt heale õnnele loota, muud seal polnud. Kahjuks ma täna õnnesärgis polnud.“