Pöördelised päevad Žalgirises: mängijad päästsid viimasel hetkel peatreeneri vallandamisest

Leedu esiklubi käsi pole viimastel kuudel kõige paremini käinud. Euroliigas on viimasest kümnest mängust võidetud kõigest kaks, saldo viis võitu ja üheksa kaotust annab 15. koha. Neljapäeval kaotas Žalgiris kodus 85:93 Belgradi Partizanile. Leedu kõrgliigas jagab Žalgiris (11-2) esikohta BC Wolvesi ja Vilniuse Rytasega.

Tuntud korvpalliportaali Basketnews teatel oli klubi juba otsustanud leedulase Maksvytise vallandada, aga reede hommikul toimus ootamatu pööre. Nimelt andsid mängijad klubile teada, et nemad pole peatreeneri vallandamisega nõus. Vahepeal oli Žalgiris juba sisuliselt käed löönud itaallase Andrea Trinchieriga, kes viimati juhendas Müncheni Bayernit.

Mängijate protest aga töötas, sest reedel teatas Žalgiris, et Maksvytis jätkab ametis. „Pärast eilset mängu levis palju kuulujutte ja spekulatsioone. Kinnitame, et peatreener Kazys Maksvytisel on klubi täielik toetus ning ta jätkab meeskonna juhendamist!“ seisis klubi avalduses.