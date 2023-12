WRC konkursil kümne parima hulka pääsenud fotograaf Timo Anis: sellel rallil palutakse meil olla ekstra ettevaatlikud

Anis on oma pilte WRC parima foto konkursile saatnud varemgi ja 2019. aastal osutunud ka võitjaks. „Olen igal aastal oma pilte sellele võistlusele esitanud selleks, et ennast teistega proovile panna ja läbi selle ka ise edasi areneda. Kuna osalejaid on palju ja konkurents tihe, siis igal aastal ei ole õnnestunud mul kümne parema sekka saada,“ rääkis ta.