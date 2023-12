Tartu maratoni petiste saatus on ebaselge. Indrek Kelk: ma pole veel püssi nurka heitnud

Kui mõnel varasemal aastal on valmistanud korraldajatele probleeme lumepuudus, siis tänavu on lund pigem isegi liiga palju.

„Rada on olnud täispikkuses suusatatav juba kolm nädalat, aga lisandunud lume tõttu on sinna langenud palju puid ja me ei jõua neid lihtsalt ära koristada. Praegu teeme kõik endast oleneva, et nädalavahetuseks saaks mingi osa rajast jälle sõidetavaks,“ selgitas maratoni peakorraldaja Indrek Kelk Delfile antud intervjuus. „Koristad puud ära ja selja tagant langevad jälle uued rajale. Praegu on olukord päris keeruline ja töömahukas, aga lumepuudusega hetkel probleemi pole.“