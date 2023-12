Prantsusmaa üritab MM-il skandinaavlaste pidu rikkuda

Reede õhtustes poolfinaalides lähevad vastamisi Taani - Norra ning Rootsi - Prantsusmaa. Finaal toimub pühapäeva õhtul. Poolfinaalide eel avaldasid arvamust kolmel korral Eesti parimaks naiskäsipalluriks valitud Maarja Treimani ning naiste koondise abitreener Kerli Jõks.

Taani - Norra

Kaks Skandinaavia rivaali, kes on kahepeale võitnud MM-idelt koguni 17 medalit, lähevad sedapuhku vastamisi taanlaste koduõuel. Mullu kohtuti Euroopa meistrivõistluste finaalis, kus Norra teenis 27:25 võidu. Kusjuures viimasest üheteistkümnest omavahelisest kohtumisest on Taani võitnud vaid kolm. Mõlemad tiimid on sel turniiril saanud ühe kaotuse, kui norralannad jäid alla Prantsusmaale ning taanlannad Jaapanile.

„Kuigi turniiri käigus esines väiksemaid üllatusi, siis lõpuks läksid asjad nii nagu varem ennustatud oli. Väga võimas vaatepilt, et meie lähedal pallivad põhjamaa riigid on kõik nii kaugele jõudnud. Kuigi ise natukene lootsin, et Montenegro suudab veerandfinaalis Taanit üllatada, siis paraku nii ei läinud,“ selgitas Treiman.

Norra rünnak on seni olnud turniiri parim, kui keskmiselt on visatud 35 väravat mängus. Samuti juhitakse nii tõrjeprotsendis (41.3) kui ka endale lastud tabamustes (21). Taanlased ei ole üheski tabelis neist siiski kaugel, kui nende vastavad numbrid on 32, 38 ja 22.

„Usun, et saame näha lõpuminutiteni põnevat lahingut, kus suures rollis saavad olema väravavahid. Kuna olen ise pigem jälginud alati Norra naiste minekut, siis minu isiklik poolehoid kaldub nende poole,“ lisas Eesti koondislane.

Rootsi - Prantsusmaa