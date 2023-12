Tartu Bigbank ja Selver/TalTech kohtuvad Aadu Luukase karikavõistluste finaalis. „See, mis oli, enam ei loe!“

Samad meeskonnad selgitasid karikavõitja ka eelmisel aastal, mil Bigbank 3:0 võidu teenis. Ent nagu ütlevad peatreenerid, siis see, mis kunagi oli, enam ei loe.

Sel hooajal on seni paremini läinud Selver/TalTechil, kes on Cronimet liigas ainus kaotuseta meeskond, olles võitnud kõik senised 11 kohtumist. Bigbank on liigas teine, nemad on saanud ka kaks kaotust.

Karikavõistluste poolfinaali avakohtumises Võru Barrus Võrkpalliklubiga sai Selver/TalTech oma senise hooaja ainsa kaotuse, kui jäi vastasele alla 1:3. Teises mängus sai pealinna klubi omakorda 3:1 võidu ja nii otsustas finaali pääseja kuldne geim. Seal suutsid Andres Toobali hoolealused 20:18 peale jääda.

Tartu Bigbanki tee finaalini kulges rahulikumalt, kui poolfinaalis alistati Pärnu Võrkpalliklubi esmalt 3:0 ja seejärel 3:2.

Viimastel nädalatel mängijate haigustega kimpus olnud Bigbanki peatreener Alar Rikberg saab Pärnus platsile minna täiskoosseisus.

„Neljapäeval olid esmakordselt kahe nädala jooksul kõik kohal. Seda ma öelda veel ei julge, kas oleme ka tõsies vormis, aga loodetavasti parimas võimalikus. Eks trennis ole ikka näha ja tunda, et suur mäng on tulemas, see on tavapärane. Meil on mehi, kelle puhul ma tean, mida sellistes mängudes oodata, aga on ka uuemaid, keda veel nii hästi ei tunne ja kel minuga koos esimene suur mäng ja ses osas valitseb kerge teadmatus,“ rääkis juhendaja.

„Eelmise aasta finaaliga on seis üsna võrreldamatu, see, mis oli, enam ei loe. Nüüd mängivad teised koosseisud ja ennustada pole selle pealt midagi võimalik. Usun, et meil kvaliteeti võiks olla, aga ka kogenud meestel ei pruugi finaalmäng alati õlitatult joosta. Vastasele mõeldes, siis meie eesmärk on nende nurgaründajad surve alla panna, nii servi kui bloki ja kaitsega,“ lisas Rikberg.