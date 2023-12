VIDEO | Mart Poom: igal aastal tulevad 20. septembril Inglismaalt õnnitlused

Levandi sõnul oli tal rind kummis kui Poom Inglismaale läks. „Inglismaa on ikkagi jalgpalli sünnimaa ja kui sinna keegi lõpuks jõuab, siis mul on nii hea meel. Muidugi olin uhke,“ räägib Levandi. „Mart on ideaal oma töökuselt ja oma sihikindluselt, mida ma enda juures ei saa üldsegi rõhutada,“ naerab ta.

„Tulin Portsmouthist erinevatel põhjustel tagasi. Olin küll endale lubanud, et ma üks päev pean sinna tagasi jõudma ja teen endast kõik oleneva, kuid ei uskunud, et see võimalus tuleb nii ruttu. Olime Floraga Küprosel laagris ja rääkisin Teitur Thordarsoniga. Kas ma olen ikka valmis? Tema ütles, et mida seal ikka karta. Mine võta see väljakutse vastu ja mine vaata, mis saab! 5. aprill 1997 läksingi.“