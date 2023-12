TÄNA DELFI TV-s | Nädala mäng: play-off’ist unistav Keila võõrustab ettearvamatut Raplat

Keila hoiab Eesti-Läti liigas kuue võidu ja üheksa kaotusega 11. kohta, Rapla on nelja võidu ja 11 kaotusega 13. positsioonil. Rapla šansid veerandfinaali pääseda on juba väga ahtakesed, kaotuse korral muutuvad kehvemaks ka Keila väljavaated.

„Rapla on homme kindlasti veidike ettearvamatu. Nad on saanud uue peatreeneri juhendamisel terve nädala harjutada ning ilmselt on neil tagataskus meie jaoks uusi asju. Samas on väga tore, et Raplal on taas eestlasest peatreener. Teisipäevane Tartu mäng oli vaatamata kaotusele meie jaoks pigem positiivne. Loodetavasti suudame ka Rapla vastu mängida head kaitset ja rünnakul vastasele oma stiili peale suruda. Võit hoiaks meid hästi play-off kursil,“ rääkis Keila juhendaja Peep Pahv enne kohtumist.