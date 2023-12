Kaunase Žalgiris tunnistas Euroliigas Belgradi Partizani paremust, kõlakad treenerivahetusest õhus

Leedu tippklubi Kaunase Žalgiris kaotas korvpalli Euroliiga neljapäevaõhtuses kohtumises koduväljakul serblaste Belgradi Partizanile 85:93. Õhtu jooksul on nii Leedu, Saksamaa kui ka Iisraeli ajakirjanikud avaldanud, et nende andmetel on Žalgiris lõpetamas lepingut peatreener Kazys Maksvytisega ja jõudmas kokkuleppele itaallase Andrea Trinchieriga.