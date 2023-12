Kristin Tattar aasta naissportlase valimisest: õnneks mina ei pea seda otsust langetama

Äsja aasta parimaks niasdiscgolfariks valitud Tattar tegi tänavu puhta töö, võites nii koduse EM-i ja kõik neli Major etappi, sealhulgas maailmameistrivõistlused.

Lisaks maagiliselt kulgenud hooajale tuli Vikerraadio saates juttu sellest, kuidas mõjub pikk kodumaalt eemalolek tema pereelule, eelkõige suhetele tütrega. Tattar tunnistas, et on aastate jooksul pidanud selles osas tegema mitmeid järeleandmisi.

„Mitmetel peresündmustel pole saanud osaleda. Tütrega koosveedetud aja vähesus on see, mis südant kriibib, aga lohutan ennast sellega, et ehk olen ma talle oma tegudega eeskujuks olnud,“ rääkis eestlanna.

Juttu tuli ka sellest, kas lõppenud aasta võib kulmineerida kuldse punktiga ehk aasta naissportlase tiitliga. Tattar jäi sellele küsimusele vastates tagasihoidlikuks.

„On täiesti haruldus, et me oma pisut üle miljonilise elanikkonnaga oleme mingitel spordialadel kuskil tipus ja esineme hästi. Sportlaste võrdlemine on õnne röövel,“ nentis ta. „See on meile kõigile teada, mida Eneli Jefimova korraldab. See on imeline ja suurepärane ning ma elan talle tohutult kaasa.“

„Parimate valimisel ma ei oska öelda, kes see parem on. Minu hinnangul seda ei ole võimalik määratleda. Õnneks mina ei pea seda otsust langetama. Tuleb see, mis tulema peab. Mina tunnen enda hooaja üle rõõmu ja ka kõigi teiste üle, kes teevad asja südamega ning on saavutanud edu,“ lisas ta.