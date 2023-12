Albert astus Eesti Triatloni juhatusest tagasi

Albert on Eesti Triatloni juhatuse liige olnud alates 2016. aasta sügisest. Paralleelselt on ta pühendunud treener, mida näitab viimasel kahel hooajal pälvitud aasta triatlonitreeneri autasu. Tagasi astumise põhjuseks ongi soov panustada rohkem aega ja energiat üha rahvusvahelisemaks muutuvasse triatlonigrupi Tr1hardsi töösse. Kuigi Albert annab üle muuhulgas saavutusspordi toimkonna juhtimise ülesanded, jätkab ta selle liikmena.

Kolmapäeval peetud erakorralisel üldkoosolekul hääletati uueks Eesti Triatloni juhatuse liikmeks Latin, kes on siiani tegutsenud saavutusspordi toimkonna liikmena. Latin on triatloni juures olnud alates 2006. aastast. Mitmekordne Eesti meister on sportlasena silma paistnud samuti rahvusvahelisel areenil, pälvides näiteks 2015. aastal Euroopa mängudel 4. koha. Samal aastal valiti ta parimaks Eesti meestriatleediks.