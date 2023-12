Korduvalt vägivallatsenud NBA tähele määrati erakordselt karm karistus

Greeni on ka varasemalt vägivaldse käitumisega „hiilanud“. Viimati eemaldati ta mängust novembri keskel, mil kägistas Minnesota Timberwolvesi tsentrit Rudy Gobert’i. Toona sai Green viiemängulise karistuse ja kokku on ta NBA-karjääri jooksul eemaldatud koguni 18-st põhihooaja mängust.

NBA teatas, et on määranud Greenile tähtajatu võistluskeelu, sest mängija on käitunud korduvalt ebasportlikult. Väljakule naasmiseks tuleb tal täita liiga poolt seatud tingimused.