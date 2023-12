NÄDALA MÄNG | Väikelinnade duell: ettearvamatu Rapla tahab Keilale peavalu valmistada

Mis on Keilal ja Raplal ühist?

Mõlemad on viimasel ajal suutnud võita ainult Tallinna Kalev/Snabbi. Rapla seeria on muidugi oluliselt koledam - alates 23. oktoobrist on neil üks võit ja kaheksa kaotust. Keila novembri esimese poole kolmemänguline võiduseeria asendus perioodiga, kus viiest matšist on tulnud üks võit. Samas on ka vastased olnud üpris rasked, kui Kalev/Snabb välja jätta: Ventspils, Riia VEF, Kalev/Cramo ja Tartu Ülikool Maks & Moorits.