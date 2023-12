Barcelona keeruline seis. Kas tõesti asus president 2,8 miljoni euro pärast Xavi plaane rikkuma?

Eelmisel hooajal jalgpalli Meistrite liigas alagruppi pidama jäänud FC Barcelona suutis käimasoleval hooajal alagrupi võitjana kaheksandikfinaali murda. Siiski on katalaanide kohal tõsised murepilved. Muuhulgas on löögi all peatreener Xavi töökoht.