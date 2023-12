AASTA SUUSASPORTLANE | Kas Tomingal on tänu tihedamale konkurentsile ja populaarsemale alale Ilvese vastu šanssi?

Kõige märkimisväärsem saavutus jääb viiki. Ilves tuli Planica MM-i suure mäe võistlusel neljandaks, Tomingas Oberhofi MM-i tavadistantsil kuuendaks. Viiki seetõttu, et laskesuusatamises on tihedam konkurents, laiem kandepind ja ala on maailmas populaarsem.