Tennise pahapoiss ajas vanglast vabanenud legendi marru: räägi oma OnlyFansist, aga jäta tennis rahule!

Kyrgios võttis The Athleticu veergudel sõna eelmiste tennisepõlvkondade teemal, öeldes, et neid pole mõtet tänapäevaga võrrelda, sest tennis oli siis palju aeglasem.

„Mäng oli toona nii aeglane. Olen vaadanud Boris Beckerit ja ma ei ütle, et nad ei olnud head, aga öelda, et nad oleksid sama head ka praegu, on absurdne. Suur serv oli toona 197-200 km/h. Inimesed nagu mina, me lööme 220 km/h stabiilselt ja nurkadesse. See on hoopis teine mäng,“ ütles Kyrgios.