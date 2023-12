Šveitsi suusahüppaja tabas norralase teolt. „Ise oled rumal ja on aeg end kokku võtta“

Landehaugi sõnul on aga Peier juhtunus täielikult ise süüdi. „Muidugi jälgime alati, mida teised riigid teevad. Seega on tobe jätta kombinesoon koridori lebama,“ tegi Landehaug Peieri suunas torke.

Ning sama meelt on ka Norra koondise spordidirektor Clas Brede Brathen: „Minu arvates pole Anders eetiliselt midagi valesti teinud. Kui keegi meie sportlastest oleks sellisest intsidendist teatanud, siis oleksin talle öelnud, et oled ise rumal ja on aeg end kokku võtta,“ selgitas Brathen Dagbladetile.