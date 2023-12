BLOGI | Tuuli Tomingas tegi Lenzerheide MK-etapil hooaja parima sõidu!

„Tore, mis ma muud öelda oskan. Ei saanud täna aru oma pingutusastmest. Kas ei saanud kõike välja või ei osanud lihtsalt pingutada sel rajal. Ma ei oleks arvanud, et täna sõit aja suhtes nii hea tuleb. Laskmine oli igal juhul õnnetumine,“ rääkis Tomingas ETV otseülekandes.

MK-sarja kokkuvõttes tõusis Tomingas 102 punktiga 19. kohale. Liidrikohta hoiab 346 punktiga Tandrevold, teine on Vittozzi (309) ja kolmas Elvira Öberg (273).

Tominga laskmine oli kontrollitud

„Tunne heameelt Tuuli koha üle, aga esimene lasketiir oli üks lask ääre peal. Selles mõttes hästi, et mõlemad tiirud 29 sekundiga. Olid kontrollitud lasketiirud,“ analüüsis Indrek Tobreluts Tominga esitust ETV otseülekandes. „Tundus, et on suurest mängust väljas, aga viimase ringiga päästis palju ära.“