Inglismaa kõrgliiga „tissiskandaal“ sai lõpuks lahenduse

Nimelt kurtsid Aston Villa mängijad, et nende mänguvormid on liialt niiskust imavad ja muudavad seetõttu mängimise keeruliseks.

Suuremat sorti kära tekkis meedias pärast seda, kui läbimärg särk paljastas pea kõik Aston Villa naiskonna tähtmängija Alisha Lehmanni kehakumerused. Naiskonna liikmed andsid mänguvormile hävitava hinnangu, öeldes, et seetõttu on nende rinnad kõigile vaatamiseks.

„Nagu me teame, siis naised pööravad oma kehale palju tähelepanu. See võib meie sooritusvõimet oluliselt mõjutada, kui peame pidevalt mõtlema sellele, kuidas välja näeme ja et särk võib rindade ja teiste kehaosade külge kleepuda. See on naiste jaoks tõsine mure, millele oleks pidanud juba enne vormide valmistamist mõtlema,“ selgitas BBC jalgpalliekspert Jacqui Oatley toona.