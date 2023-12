Eesti saalijalgpallikoondis sai Lätilt suure kaotuse. „See on meile järjekordne õppetund“

Koondise peatreener Mikko Kytölä sõnul oli karikavõistluste teine kohtumine tunduvalt keerulisem kui avamäng Leedu vastu. „Oli näha ja tunda, et mängijad on füüsiliselt väsinud. Teisest küljest tean, et mängijad said väsimuse ja vastasega hästi hakkama: pole lihtne võistelda meeskonna vastu, kes paneb kõrge pressi peale, on kogu aeg liikuv, nooruslik ja energiline. Meil oli mitu head võimalust, et kohtumine 2:2 viigistada või isegi lüüa 3:2 värav, aga me polnud piisavalt valmis, et neid võtmemomente realiseerida – ja see on järjekordne õppetund meile,“ rääkis Kytölä.