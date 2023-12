Dramaatiline lõpplahendus: põnevate pööretega meistrite liiga surmagrupist pääses ülinapilt edasi PSG!

51. minutil viis Karim Adeyemi Dortmundi 1:0 juhtima, mis omakorda jättis PSG veel raskemasse seisu. Kõigest viis minutit hiljem viigistas 17-aastane Warren Zaire-Emery aga seisu, kuid see poleks veel prantslasi edasi viinud, sest Newcastle juhtis endiselt 1:0. PSG õnneks suutis Milan loetud minutid hiljem tänu Christian Pulisicile ka Newcastle’i vastu teha seisuks 1:1. See tähendas, et virtuaalselt oli teisel kohal taas Pariisi võistkond.