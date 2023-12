KOMMENTAAR | Ralli MM-sari vajub üha enam sohu. Juttu on palju, aga tiitli eest võitlevad kõigest kolm „taati“

Kui teolt ja hingelt rallisõitja, 14-kordne Lähis-Ida tšempion Mohammed Ben Sulayem kaks aastat tagasi rahvusvahelise autoliidu (FIA) presidendiks valiti, pani rallirahvas šampanjad külma, et äkki on põhjust avada. Tolleks ajaks oli ralli MM-sari juba nii alla käinud, et langeda polnud enam justkui võimalik. Kuid siis hakkasid šampanjapudelite korgid paukuma, sest Ben Sulayem lõi lubadused lauda. „Räägime aina vormel 1-st, kuid ei tohi unustada ka teisi alasid ja peame vaatama WRC-sarja poole,“ kuulutas Sulayem.