Maailma esireket Iga Swiatek selgitas, miks ta enam Ukraina linti ei kanna: inimesed rääkisid, et ma pole enam poolakas

„Arvan, et lint aitas alguses palju, kui tahtsin näidata, et pean järjekindlalt meeles ukrainlasi ja riigis toimuvat, sest sotsiaalmeedial on lühike mälu. Viimasel ajal olen saanud aga selle eest palju vihaseid kommentaare, mis on mind hukka mõistnud,“ rääkis Swiatek kodumaa väljaandele. „Inimesed rääkisid isegi, et ma pole enam poolatar.“