Kalle Rovanperä ühest täitmata eesmärgist: Soomes arvavad kõik, et see on minu jaoks olulisem kui tegelikult on

Soome kruusarallil on tema parimaks tulemuseks mullune teine koht. Toona jäi ta Hyundai ridades kihutanud Ott Tänakule alla 6,8 sekundiga. Samas järjestuses lõppes ka 2021. aasta talvel Lapimaal toimunud Arktika MM-etapp. Tänavune koduetapp lõppes soomlasele katkestamisega. See oli ühtlasi ainus ralli sel hooajal, kus Rovanperä finišisse ei jõudnud ja punkte ei teeninud.

DirtFishile intervjuu andnud Rovanperä sõnas, et koduralli võitmisest tehakse tema puhul liiga suur teema. „Usun, et Soomes arvavad kõik, et see on minu jaoks olulisem kui tegelikult on,“ märkis maailmameister. „Loomulikult olnuks tore seda tänavu võita, aga seda ei juhtunud ning ma pole ülipettunud.“