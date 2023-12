EM-il napilt medalita jäänud Kregor Zirk: võistlusi tuleb veel ja veel, kuid esimene laps sünnib kord elus

“Lapse sünd novembri alguses jättis augud ettevalmistusse, kuid olin enne EM-i selleks vaimselt valmis, et täielikus tippvormis ma ei ole ning see on täiesti okei. Võistlusi tuleb veel ja veel, kuid esimene laps sünnib kord elus,“ selgitas ujuja.

Tunamullu lühiraja EM-i vahele jätnud Zirk on startinud kõigil võimalikel ujumise tiitlivõistlustel, kuid tunnistab, et enne starte on temagi närvis. „1-10 palli skaalal on närvid ehk 8 juures,“ lausus eestlane. „Minu jaoks on hea olla veidi pabinas, sest see näitab, et ma hoolin oma tegevusest. Aastatega olen õppinud selle pabina suunata energiaks ning kasutada seda energiat positiivselt ujumises ära.“