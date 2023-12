United on ajalooliselt ikka Meistrite liigas mänginud (enne tänavust viimati 2021/22) ja nii oli neile sinna tagasi jõudmine ääretult oluline. Eelmisel hooajal võidetigi Premier League’is pronksmedalid ning nii tagati endale pääse Euroopa kõige tugevamasse klubisarja. Nüüd on ManUnitedil soovitud Meistrite liiga mängud mängitud ning kokkuvõttes võib tõdeda, et tehti ainult negatiivset ajalugu.