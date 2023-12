VIDEO | NBA pahapoiss lõi vastast näkku ja eemaldati taas

„Nurkic tõmbas mind puusast. Lasin käel käia, et kohtunikele kontakti näidata ja tabasin teda,“ selgitas Green juhtunut USA meediale. „Nagu te teate, ei vabanda ma tegude eest, mida kavatsesin teha, aga Jusufi ees vabandan ma küll. Mul ei olnud plaanis teda lüüa.“

Viimati eemaldati Green mängust novembri keskel, mil ta kägistas Minnesota Timberwolvesi tsentrit Rudy Gobert’i. Toona sai ta viiemängulise karistuse ja USA meedia spekuleerib, et varasemate tegude tõttu ootab teda mängukeeld ka nüüd. Kokku on Green NBA-karjääri jooksul eemaldatud 18 põhihooaja mängust.

Gobert’i kägistamisjuhtumit meenutas oma kommentaaris ka Nurkic. „Mis Greeniga toimub? Ma ei tea. Mulle tundub, et see tüüp vajab abi. Seegi hea, et ta ei proovinud mind kägistada. Aga korvpalliga pole sellel midagi pistmist,“ rääkis ta.