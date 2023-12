Eesti jalgpalluri juhendaja sai enne treeningut insuldi

76-aastane Zeman toimetati kiirelt kohalikku haiglasse, kus ta peab veel järgnevatel päevadel erinevaid uuringuid läbima. Praeguseks on ahelsuitsetajast treeneri seisund aga stabiilne.

Zeman on Itaalias tuntud tegija, kes juhendanud varasemalt näiteks AS Romat, Rooma Laziot ja Napolit.

Pescara jagab tänavu Serie C B-grupis teist kohta. Tunjov on saanud 13 mänguga jala valgeks kuuel korral, millega on meeskonna parim väravakütt.