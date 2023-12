INTERVJUU | Brett Nõmm: tean, et kui ma poleks Rapla pakkumist vastu võtnud, oleks see kripeldama jäänud

Kuidas erineb 2022. aasta kevade Brett Nõmm praegusest?

Lihtne vastus oleks see, et kogenum, targem, enesekindlam, laiema maailmavaatega ja suurema tervikpildi nägemisega. Saan väljaspool korvpalliplatsi olevatest asjadest paremini aru, mis lõpuks kandub ka korvpalli. Näen pisinüansse hoopis teisest vaatevinklist.

Tänu millele on see tervikpilt kokku saanud?

Mul on kaks last ja pere nõuab ka oma aega. Seda tuleb ka mängijatele võimaldada ja asjadest aru saada. Korvpalli poolelt nägin Kalev/Cramo organisatsiooni ja kuidas seal asjad käisid. Näiteks, mida seal mängijate jaoks tehti. Eelmisel hooajal oli Kalev/Cramol 77 mängu – on ebareaalne, et kõik oleks kogu aeg hästi. Juurde on tulnud mõistmist, mis nuppudele mängijate puhul olenevalt olukorrast vajutada.