Joel Lindpere koondisega liitumisest: mitmed projektid on valmis ja seega oli käes õige aeg

Eesti jalgpallikoondis läheb 2024. aastale vastu olukorras, kus peatreenerina jätkab endiselt Thomas Häberli. Tema abidena võtavad aga kohad sisse Jürgen Henn ja Joel Lindpere. FC Flora ridadest lahkunud Henn ongi nüüdsest täiskohaga koondise abitreener. Lindpere jätkab samal ajal ka Tallinna Kalevi spordidirektorina. „Kui Ragnarile (Kalevi president Ragnar Klavan) sellest võimalusest rääkisin, siis ütles ta kohe, et tegemist on hea väljakutsega, mis tuleb vastu võtta. Arendame ju Eesti jalgpalli. See on kõigile osapooltele väga kasulik,“ avaldas Lindpere, et Kalevis toetati tema koondisega liitumist kahel käel.