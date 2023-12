Aasta eelviimasel päeval toimub heategevuslik võrkpallimäng „Olevik vs Tulevik“

Mängu idee autoriks on U20 koondise treenerid Sten Esna ja Marko Mett, kes otsisid jaanuaris toimuvate Ida-Euroopa Võrkpalliassotsiatsiooni (EEVZA) meistrivõistluste eel U20 koondise jaoks võimalust kontrollkohtumiseks.

„See mõte tuli meil koondise treeneritega. See aasta on ju olnud naiste võrkpalli mõttes erakordne, sest suvel võitis rahvuskoondis Euroopa Hõbeliiga ning seejärel toimus Tallinnas Euroopa meistrivõistluste finaalturniir. Seetõttu mõtlesime, et võiks selle aasta siis ka natukene suuremalt ära saata,“ kirjeldas Marko Mett sündmuse tagamaid.