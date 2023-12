VIDEO | Anett Kontaveit: mul pole selliseid mõtteid, et oleks võinud midagi teistmoodi teha

„Anett on alati jätnud kahe jalaga maa peal, hästi enesekindla inimese mulje. Ta läheb, ta mängib, ta ajab oma asja, teda ei huvita, mida kuskil öeldakse või räägitakse, sest tema tahab ja tema teeb. Ta läheb heas mõttes läbi seina ja tema teekonda on olnud väga huvitav jälgida,“ räägib Lehis.

Ta tunnistab, et vahel on olnud Kontaveidile kaasaelamine päris keeruline. „Mul on jube raske eestlastele kaasa elada, sest ma lähen nii närvi. Mul on endal palju lihtsam ise vehelda ja rajal olla, sest kui ma elan kaasa, hakkab mu käsi värisema ja ma ei saa samas mitte midagi teha. Värisen siis ja mõtlen, et palun tee ära, too see punkt koju,“ naerab ta.

2021. aasta oli Kontaveidile meeletult edukas – ta tõusis esimest korda maailma edetabelis esikümnesse, ta võitis neli WTA tiitlit ning tal õnnestus jõuda WTA aastalõputurniirile, kus tal tuli finaalis tunnistada hispaanlanna Garbiñe Muguruza paremust.

„Ma tean, et annan alati endast kõik. See oli üks hullumeelne aasta, aga tean, et karjääri lõppedes mul ei ole selliseid mõtteid, et oleks võinud midagi teistmoodi teha,“ rääkis Kontaveit.

Tennisisti sõnul on ta alati olnud uhke Eesti esindamise üle. „Ma arvan, et see on äge kui näitan, et sellisest väikesest riigist on ka võimalik nii populaarsel ja suurel spordialal läbi lüüa. Loodan, et olen natukene Eesti kohta teadlikkust tõstnud. Ma olen patriootlik inimene ja armastan meie riiki. Ma ei tea, kas see on veel eriti suurelt minu sees, sest olen pidanud palju kodunt eemal olema. Mul on alati soe tunne, kui ma koju tulen,“ selgitas Kontaveit.

Vaata, kuidas sai rusikavibutamisest Kontaveidi kaubamärk ning kuidas elas Lehis kodus kaasa tennisisti mängule Serena Williamsiga!