Kihlveo tõttu tippsporti naasnud Ralf Tribuntsov: Ironmani läbida oleks olnud liiga karm

Kuidas siis ikkagi ujuja, kes 2018. aastal õlavigastuse ja motivatsiooniprobleemide tõttu tippsportlase elu seljataha jättis, tee tagasi basseini leidis? Kõik algas Eesti endise tippujuja Martti Aljandi ja teiste sõpradega sõlmitud naljakast kihlveost, mistõttu pidi Tribuntsov läbima Ironmani. „Sain kohe aru, et see on minu jaoks natuke liiga karm. Aljand pakkus seejärel, et võiksin Kalevi ujumiskooli aidata Eesti meistrivõistlustel teateujumistes,“ meenutas Tribuntsov.