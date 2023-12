FOTOD | UFN võitlusõhtu Rakveres lõppes kohaliku mehe kaotusega läbi nokaudi, Afganistani pagulase matš jäi samuti lühikeseks

Karl Jaanup vs Aleksandr Bauer matši võitis Jaanup seisuga 1:2.

Rasmus Kuldsepp vs Daniel Zarovi matši võitis Zarov tehnilise nokadudiga. Kuldsepa silm sai viga, paistetas üles ja ta vajas meditsiinitiimi abi.

Rasmus Ronin Jõgi vs Rasmus Maivel matši võitis Maivel seisuga 3:0.

Daniil Lisenko vs Semjon Kamanin matši võitis 3:0 seisuga Kamanin, kes kuulub Ida-Virumaa tuntuimasse poksiperekonda.

Markus Mittal vs Vjaceslav Borsevskij matši võitis 3:0 seisuga Mittal, kes avaldas peale matši, et tal olid tervisega probleemid ja ta kukkus nädal varem pühapäeval kokku.

Lukas Lapinskas vs Stiven Aas matši võitis tehnilise nokaudiga Aas.

Ismail Haidari vs Marek Saar matš jäi samuti väga lühikeseks. Haidari võitis esimeses raundis nokaudiga. Afganistanist pärit pagulane Haidari tänas tõlgi vahendusel Eestit selle võimaluse eest. Tänas Sten Aru, oma treenerit ja sõpru. „Ma teen Eesti uhkeks! Ma võitlen Eesti nimel!“ Saar ütles, et tegu oli ilmselt tema viimase matšiga poksis – töö kōrvalt on raske võidelda.